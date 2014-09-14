В Житомире проходит телемост со Славянском

Как передает корреспондент УНИАН, телемарафон проходит на улице Михайловской. На него собрались около тысячи житомирян. Мероприятие проводится в рамках 1130-летия города Житомира и посвящен украинским военным, которые отстаивают мир для Украины в зоне проведения АТО.

Мероприятие началось исполнением Государственного гимна Украины. Несколько сотен военных из Славянска в 18 часов вышли на прямую связь, в это время житомиряне имеют возможность выразить им слова благодарности и поддержки, родные и близкие услышать своих сыновей, отцов, братьев.

Читайте такжеВ Житомире армянская община передала средства для лечения раненых воинов во время АТОВ течение двух часов жители Житомира и военные Житомирской отдельной 95-й аэромобильной бригады в рамках телемоста будут общаться в прямом эфире.

Организовали мероприятие - Житомирский городской совет и общественная организация «Це-ТВоє».

Мероприятие проходит под лозунгом «Украину защищают настоящие мужчины!»

Как сообщал УНИАН, в Житомире в рамках празднования Дня города состоялся конкурс "Вышиванка - против войны", во время которого собирали средства для помощи воинам 95-й отдельной аэромобильной бригады.

В АТО задействованы военнослужащие 95-й Житомирской аэромобильной бригады.