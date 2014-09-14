В Мариуполе составили километровый флаг Украины (фоторепортаж)
01:40, 14 сентября 2014Общество
2
Жители Мариуполя получили километровый флаг от киевлян и составили свой - для других городов, которые находятся под ударом.
REUTERS
Мариуполь в украинских флагах и вышиванках. Тысячи жителей вышли на одну из площадей города на митинг. Главные лозунги - "Не трогайте Мариуполь" и "Россияне, придите в себя", говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ центре Одессы прошел "Мегамарш вышиванок" (фото, видео)
Основное событие сегодня - километровый флаг с пожеланиями для жителей города, который приехал из Киева. Его уже разделили на небольшие флажки и отдали местной школе.
Сегодня на этой же площади изготовили свой километр флага - его будут передавать жителям других городов, которые находятся под ударом.
Мариуполь в украинских флагах и вышиванках
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter