В Мариуполе составили километровый флаг Украины (фоторепортаж)

Мариуполь в украинских флагах и вышиванках. Тысячи жителей вышли на одну из площадей города на митинг. Главные лозунги - "Не трогайте Мариуполь" и "Россияне, придите в себя", говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ центре Одессы прошел "Мегамарш вышиванок" (фото, видео)

Основное событие сегодня - километровый флаг с пожеланиями для жителей города, который приехал из Киева. Его уже разделили на небольшие флажки и отдали местной школе.

Сегодня на этой же площади изготовили свой километр флага - его будут передавать жителям других городов, которые находятся под ударом.