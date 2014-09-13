В результате обстрела в Донецке поврежден газопровод

Об этом пишет сайт городского главы Донецка.

В результате военных действий в районе аэропорта осколком снаряда поврежден газопровод. Без газоснабжения 101 квартира в доме №11а и дома частного сектора по улице Взлетная, 45 домов по улице Стратонавтов и 16 домов по улице Говорова. Всего на сегодняшний день по городу без газа 1347 абонентов, из которых 549 - это квартиры с многоэтажных домах.

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По состоянию на 18.00 бригадами ДТЭК Донецкоблэнерго восстановлено энергоснабжение поселков шахт Трудовская, №10 и Челюскинцев Петровского района, обесточенных 12 сентября в результате артобстрела. Кроме того, подключен поселок Грабари в Куйбышевском районе. Жители 3 многоэтажных домов и 250 домов частного сектора находились без электроэнергии более месяца.