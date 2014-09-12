На выходных температура в Украине побьет рекорд

В большинстве областей будет царить высокое атмосферное давление, поэтому осадков не предвидится. Повсюду ожидается солнечная малооблачная погода, лишь в воскресенье на крайнем западе Украины возможны локальные грозовые дожди.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части будет преобладать сухая погода, 14 сентября на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет дождь, гроза. Температура воздуха ночью +10 +15, днем +22 +27 градусов.

В северных областях дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +11 +17, днем +23 +28 градусов.

В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12+18, днем +23+28 градусов.

На востоке Украины ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью +12 +18, днем +23 +29 градусов.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +15+20, днем +23 +28, местами до +30 градусов.

В Киеве будет господствовать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью +13 +15, днем +24 +27 градусов.

Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.