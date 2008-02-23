Порошенко: инфляция в этом году может превысить 16%

Если не предпринимать никаких изменений, инфляция в текущем году превысит 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера, отвечая на вопросы журналистов, председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что если не предпринимать никаких изменений, то уровень инфляции в этом году превысит 16%», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что если будут приняты жесткие меры, как монетарного характера, так и в первую очередь структурные реформы в экономике, то инфляцию удастся удержать.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что причиной инфляции является не столько действия монетарные, за которые отвечает Нацбанк, и не только действия правительства, но и общая мировая конъюнктура, потому что рост цен на нефть, газ, резкий рост цен на продовольствие после выхода на рынок новых потребителей «позволяет нам предполагать, что ситуация с инфляцией в этом году будет достаточно напряженная». «А 12% - это то, что сегодня во время предварительного обсуждения председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ предложил как согласованную позицию, как ту цель, к которой должны стремиться в результате проведения согласованных действий правительство и Национальный банк», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, Национальный банк Украины (НБУ) предлагал правительству увеличить прогнозный показатель роста инфляции на конец 2008 года до 12%.

«Мы не выведем сейчас инфляцию на ноль процентов, но и такой необходимости (такого повышения) нет. Нацбанк высказал замечание правительству и предложил увеличить уровень инфляции до 12%, чтобы развитие экономики осуществлялось более значительными темпами. Но и при 10% инфляции экономика также может развиваться», - сообщил он сегодня журналистам в Кабинете министров.

Первый вице-премьер подчеркнул, что прогнозный показатель инфляции на конец 2008 года сохранен на уровне 9,6%.

*** Сегодня Кабинет Министров принял за основу комплекс антиинфляционных мер и поручил его доработать, сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.

Ранее Президент Украины выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе. По мнению главы государства, инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является самой большой за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой размер инфляции может составлять 19,4%.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что уровень инфляции в январе стал результатом 17% инфляционного показателя по итогам 2007 года. «Мы каждый месяц будем сокращать инфляцию и будем иметь к концу 2008 года однозначную инфляцию - до 10%. И это будет вдвое меньше, чем в 2007 году», - сказала она.