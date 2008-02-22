МЧС не советует лезть в горы Крыма

Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым рекомендует жителям и гостям АРК в ближайшее время воздержаться от походов в горы Крыма, поскольку существует опасность схода лавин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Крыму, особо опасными в настоящий момент специалисты считают Ай-Петринскую яйлу и Чатыр-Даг.

В категорию лавиноопасных участков также попадают лыжные и саночные трассы в районе Ангарского перевала, которые популярны среди жителей Симферополя.

«Снежные наносы после недавних снегопадов и последовавшие за ними оттепели привели к опасности схода лавин в горной части Крыма», - подчеркивают спасатели.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на 52-м километре трассы Ялта-Бахчисарай сошли 4 лавины по 20-40 кубометров. Пострадавших нет.