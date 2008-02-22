Тимошенко уволила первого заместителя Луценко - начальника ГУБОП

Билозуб занимал должность с апреля 2006 года

Игорь БИЛОЗУБ уволен с должности первого заместителя министра внутренних дел - начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Как сообщил корреспонденту УНИАН министр Кабинета Министров Петр КРУПКО, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Справка УНИАН. И.БИЛОЗУБ занимал должность замминистра МВД – начальника ГУБОП с апреля 2006 года.

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