Россия не будет платить долг по вкладам Сбербанка СССР украинцам

Россия не будет выплачивать долг по вкладам Сбербанка СССР вкладчикам в Украине.

Об этом заявил сегодня вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, это противоречит ранее достигнутым договоренностям, и Россия будет концентрироваться на выплатах вкладчикам Сбербанка, которые являются российскими гражданами.

Как сообщал УНИАН, члены фракции "Наша Украина – Народная самооборона" предлагают Верховной Раде принять постановление о признании задолженностью Российской Федерации обязательства бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украине в размере 84,3 млрд. руб., которые по состоянию на 1 января 1991 года были аккумулированы в Сберегательном банке СССР и являются собственностью граждан Украины.

Соответствующий проект постановления “О признании обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины долгом Российской Федерации” зарегистрирован в парламенте народными депутатами, членами фракции НУ-НС Юрием КОСТЕНКО, Ярославом ДЖОДЖИКОМ и Иваном ЗАЙЦЕМ.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что его принятие обусловлено тем, что Российская Федерация провозгласила себя полным правопреемником бывшего СССР в части принятия активов и долгов, а также тем, что не были осуществлены меры по разделу активов и долгов бывшего СССР между субъектами, входившими в его состав.

Отметим, Министерство финансов России планирует в ближайшие три года направить на компенсационные выплаты по гарантированным сбережениям граждан в Сбербанке СССР более 210 млрд. руб., в т.ч. в 2008 году - 56 млрд. рублей, в 2009 году - 70 млрд. рублей, в 2010 году - 85 млрд. рублей.

По оценкам Минфина РФ, сбережения граждан России в Сбербанке СССР составляют почти 345 млрд. рублей СССР.