Что будет с гривней, или Чего стоят заявления главы Нацбанка

Глава Национального банка Владимир Стельмах сделал на днях заявление, которое наверняка заставило в очередной раз серьезно поволноваться многих украинцев. Он вновь заговорил о возможности ревальвации гривны в ближайшем будущем.

«Существуют основания для усиления гривны», - сообщил журналистам руководитель НБУ. И пояснил, что одной из таких причин является сохранение значительных валютных поступлений в Украину, а продажи Нацбанком долларов на межбанковском валютном рынке не свидетельствуют об отходе НБУ от планов укрепить гривну.

Нужно сказать, что весьма схожее и даже еще более конкретное в этом плане заявление Владимир Стельмах сделал в октябре прошлого года. «Мы должны отойти от управляемого валютного курса. Необходимо менять наш валютный рынок и политику Нацбанка. Что касается ревальвации, то она вполне возможна. Чтобы опустить курс до 4,9 грн./долл., нам достаточно выйти на межбанк и сказать, что нам не нужен доллар и НБУ готов покупать его в резервы разве что по 4,9 грн./долл.», - рассказал он тогда.

На данное громкое заявление Владимира Стельмаха осенью прошлого года последовала незамедлительная реакция бизнеса и населения. Украинские банки начали тогда активно продавать свободную валюту, увеличивали гривневое кредитование и стали отказывать предприятиям в валютных займах. А многие испуганные граждане поспешили обменять свои валютные накопления на гривну. Однако никаких шагов по укреплению отечественной валюты после вышеприведенных слов главного банкира потом (и до сих пор) так и не последовало.

Нетрудно догадаться, почему после такой продолжительной паузы Стельмах вдруг снова «вспомнил» о возможности или, скорее, необходимости ревальвации гривны. Очевидно, что на такой радикальный шаг Нацбанк и правительство, похоже, таки вознамерились пойти как на антиинфляционную меру после оглашения Госкомстатом кошмарных цифр роста потребительских цен в январе - на 2,9%, а в годовом исчислении (к январю 2007 года) – на 19,4%.

Но есть большие отличия между ситуацией в экономике Украины по состоянию на октябрь 2007 года и на февраль нынешнего. Если осенью прошлого года, несмотря на имеемое отрицательное сальдо внешней торговли, хотя бы наблюдалось суммарное превышение предложения валюты, и НБУ ежемесячно наращивал золотовалютные резервы, то в последние три месяца (февраль, январь и декабрь) Нацбанк лишь расходует свои запасы на поддержание гривны от девальвации. Кроме того, в прошлом году доллар регулярно и очень стремительно падал по отношению к евро, что также могло служить оправданием для укрепления гривны. Но, опять таки, начиная с конца прошлого года, американская валюта прекратила сдавать свои позиции, и многие эксперты даже предрекают дальнейшее ослабление евро к доллару.

В каком положении оказалась отечественная экономика на сегодняшний день? Правительству не только не удалось в прошлом году уменьшить отрицательное сальдо внешней торговли, но даже наоборот – темпы роста импорта ушли в большой отрыв от роста экспорта, и негативное сальдо торговли товарами в январе-ноябре 2007 года достигло $9 592,2 млн. Это – во-первых. Во-вторых, в связи с мировым финансовым кризисом и по другим причинам приток валюты в Украину уменьшился, и Национальный банк израсходовал в декабре 2007 года золотовалютных резервов на $305,95 млн., в январе нынешнего года – на $667,80, в феврале НБУ уже трижды продавал валюту – 6, 8 и 11 числа.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами слова Владимира Стельмаха о возможности ревальвации гривны представляются весьма странными – экономически нелогичными. Да, можно себе представить, что от грядущей продажи Укртелекома, Одесского припортового завода и нескольких облэнерго в страну придут крупные суммы валюты, НБУ воспользуется ситуацией (как это было очерчено в прошлогоднем заявлении Стельмаха) и осуществит укрепление отечественной валюты. Но ведь такая мера будет лишь временной – крупная приватизация на этом, в принципе, заканчивается - и потом ситуация может лишь еще более ухудшиться?..

Ведь главная причина, толкающая гривну в последнее время не к укреплению, а, наоборот, к девальвации, не только не исчезнет, но лишь усилится. Поскольку импорт в случае ревальвации гривны хлынет в Украину еще более мощным потоком, а условия для отечественных экспортеров лишь ухудшатся.

Давайте-ка, взглянем на очевидные вещи! Предположим, несколько лет назад некий товар (туфли, брюки и т.д.), производимый в Украине и в странах Европы (или в США, или в Китае) стоил в долларовом эквиваленте одинаково – пусть, $100. Однако инфляция в Украине в последние четыре года превышала 10%, а в 2007 году составила и вовсе 16,6%. А, к примеру, в европейских государствах потребительские цены повышались в год примерно на 2%. И только в 2007 году инфляция в ЕС повысилась до 3,1%. В Китае же инфляция была хотя и несколько существенней, но все же намного ниже, чем в Украине (в январе 2008 года инфляция в Китае достигла 7,1% в годовом исчислении, оказавшись рекордной за последние 11 лет).

Вследствие инфляции товар в Европе подорожал за 4 года на 9%, а в Украине – в 1,61 раза (инфляция 2004 года – 12,3%, 2005 – 10,3%, 2006 – 11,6%, 2007 – 16,6%). Следовательно, теперь европейские производители предлагают этот товар по $109, а украинские – по $161. А все потому, что в Украине гривна крепко привязана к доллару (апрельскую ревальвацию 2005 года и колебания пары евро-доллар для упрощения не учитываем).

Естественно, что европейские производители уже давно наладили экспортные поставки упомянутого товара в Украину. Отечественные же промышленники или уже отказались от его производства или пойдут на такое в ближайшее время. И эта дата наступит еще быстрее, если в Украине произойдет ревальвация гривны.

Также с каждым годом за счет более высокой инфляции в Украине, чем в Европе (США, Китае и т.д.) будет увеличиваться число наименований тех товаров, стоимость которых по импорту окажется ниже, чем отечественного производства. А видов украинской продукции, которая получается дешевле, чем за рубежом, и которую можно экспортировать, будет все меньше и меньше.

Поэтому дальнейшая перспектива при большой инфляции в Украине и при сохранении фиксированного курса гривны или, тем более, в случае ее ревальвации - единственная: импорт будет все сильнее обгонять экспорт. А закончится все это непременной девальвацией гривны.

И ведь украинскому правительству есть, где посмотреть, к чему приводит ревальвация отечественной валюты. Например, на путь укрепления рубля пошла несколько лет назад Россия. И что же? В 2005 году российский экспорт вырос на 32,9%, а импорт – на 30,6%; в 2006 году экспорт увеличился всего на 25,3%, а импорт – на 29,9%; в 2007 же году прирост российского экспорта товаров составил лишь 15,4%, зато импорта – 36,7%.

Перспектив же существенного снижения инфляции в Украине, как минимум, в ближайшие несколько лет – просто нет. С каждым годом будут значительно повышаться цены на импортный газ и, соответственно, тарифы за ЖКУ, на продукты питания и строительные материалы, а правительства наверняка продолжат политику быстрого роста зарплат, пенсий и социальных пособий.

В этих условиях шаги по укреплению гривны представляются опасными для украинской экономики. Импорт окончательно вытеснит продукцию отечественных производителей в торговой сети. Дата же неизбежного начала девальвации гривны не только не отодвинется, а лишь еще больше приблизится…

P.S.

Как только что стало известно, министр финансов Виктор Пинзеник также не поддерживает идею укрепления гривны в сегодняшней экономической ситуации. «То, что сегодня происходит на валютном рынке, не дает возможности говорить о каком-то поведении (по укреплению гривны)», - сказал, в частности, он. «С начала года Нацбанк продал 300 млн. долларов. Не купил. Это совсем иная ситуация, чем была (раньше)», - пояснил Пинзеник.

Юрий Глухов