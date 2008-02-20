ФГИУ объявил конкурс по продаже Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины сегодня объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИ «Ведомости приватизации» от 20 февраля.

Стартовая цена выставляемого на конкурс пакета составляет 3 млрд. грн.

Конкурс состоится через 75 дней после публикации объявления.

Как сообщалось, 30 января т.г. Кабинет Министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода. Стартовая цена 99,52% акций предприятия составила 3 млрд. грн. Оставшаяся часть акций (0,48%) уже продана на льготных условиях сотрудникам предприятия. Завод будет продан вместе с цехом перегрузки аммиака на конкурсе с элементами аукциона. При этом аммиакопровод, который находится на балансе предприятия, но не входит в его уставный фонд, останется в государственной собственности.

Однако конкурс, запланированный на 6 февраля, не был объявлен.

11 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил новые условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Размер пакета и стартовая цена не изменились.

14 февраля Фонд государственного имущества Украины отказался объявить конкурс по продаже 99,52% пакета акций Одесского припортового завода, как планировалось ранее.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южное, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Уставный фонд ОПЗ составляет 798 млн. 544 тыс. грн.