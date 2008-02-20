У Черновецкого будут за большие деньги рассказывать, грязный ли автобус

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил генеральному директору КП «Киевпасстранс» Николаю ЛАМБУДСКОМУ создать мониторинговый центр для отслеживания ситуации на остановках общественного коммунального транспорта и в его подвижном составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на их встрече.

«Я предлагаю вам создать мониторинговый центр, где будут работать высокооплачиваемые люди, которым вы доверяете. Они мониторят все абсолютно. Они вам будут по заданным вопросам рассказывать грязный или чистый автобус, много ли людей, пришел ли вовремя автобус», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что во избежание коррупции в его работе о нем никто не будет знать, кроме руководства Киевпасстранса и мэра.

В свою очередь Н.ЛАМБУДСКИЙ сказал, что технически его предприятие готово реализовать этот проект. Через 2-3 месяца, по его словам, будет открываться новый диспетчерский центр, в котором можно будет разместить «эту группу».

Он также сообщил, что для Киева будут закуплены передвижные камеры и даже несколько десятков таких уже есть.

«Их будет 100, и этого будет достаточно, чтобы их перемещать по графику между всеми транспортными средствами», - сказал начальник Киевпасстранса относительно отслеживания ситуации в салонах общественного транспорта.

По информации Н.ЛАМБУДСКОГО, в Киеве также в 50 самых напряженных местах, где скапливается большое количество пассажиров, будут установлены камеры наблюдения, с которых информация будет поступать в диспетчерскую, и диспетчер будет принимать решение, управляя ситуацией и обеспечивая нормальную перевозку пассажиров.