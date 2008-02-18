Ющенко спросил у правоохранителей, куда деваются 5 млрд. денег казны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал работников правоохранительных органов усилить борьбу с незаконным растаможиванием автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на коллегии Министерства внутренних дел.

Глава государства обратил внимание на то, что данные, которые предоставляет Государственная таможенная служба и Министерство внутренних дел о ввозе автомобилей из-за рубежа существенно отличаются.

По словам Президента, в результате махинаций при растаможивании в прошлом году исчезло 133 тыс. транспортных средств. По его мнению, это стало возможным через такие схемы как решение судов об освобождении от уплаты пошлины, регистрация транспортных средств-двойников, подделка регистрационных документов и тому подобное.

«Куда деваются 5 млрд. законных денег казны», - спросил В.ЮЩЕНКО присутствующих.

По данным Президента, только через неуплату пошлины за престижные иномарки страна недополучила 2 млрд. 460 млн. грн., на менее престижных автомобилях – еще 2 млрд. 600 млн. грн.

При этом В.ЮЩЕНКО продемонстрировал справки МВД, СБУ, Гостаможслужбы, в которых детально описаны схемы незаконного растаможивания.

«Я не хочу читать эту макулатуру, если знаете – боритесь с этим», - сказал глава государства.

В частности, Президент призвал стражей порядка осуществить проверку судей, которые принимают незаконные решения и разрешают не платить пошлину за транспортные средства.

В качестве примера глава государства привел случай из Харьковской области, где один гражданин обратился в суд с просьбой освободить его от уплаты налогов за 118 престижных автомобилей. Это, по словам В.ЮЩЕНКО, только один возможный канал незаконного ввоза автомобилей в Украину.

«Если он выиграет суд, должны быть уволены 118 госслужащих», - отметил Президент при этом, подчеркнув, что МВД и другие правоохранительные органы должны тщательным образом контролировать эту сферу.