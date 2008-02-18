В Украину идет потепление

В ближайшие дни в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег и легкие морозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 19 февраля, в восточных областях, Крыму и Приазовье облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 7-12°, на востоке до 17° мороза, днем 1-6° мороза (на Южном побережье Крыма ночью 5-7° мороза, днем 4-6° тепла).

На остальной территории облачно, временами небольшой снег и мокрый снег, днем в западных областях кое-где с дождем; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе до 5° тепла.

20-21 февраля без существенных осадков, только 20 февраля в восточной половине и Крыму небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Температура в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем 20 февраля от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге местами 4-6° тепла, 21 февраля 1-6° тепла, на крайнем юге и Закарпатье до 8-10° тепла.

22-23 февраля в Украине ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в южной части без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла (22 февраля на Левобережье и в Крыму 3-8° мороза, в восточной части местами 10-13° мороза); днем 1-7° тепла, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами 8-10° тепла (22 февраля в восточных областях 0-4° мороза).

Завтра в Киеве облачно, временами небольшой снег и мокрый снег, слабые метели. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

20-21 февраля в Киеве без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза; днем 20 февраля около 0°, 21 февраля 3-5° тепла.

22-23 февраля в столице временами небольшие осадки. Температура ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла.