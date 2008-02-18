Новые подробности милицейского побоища в ресторане Ужгорода: рассказ официантов

Работники ужгородского ресторана "Деца у нотаря" подтверждают, что драка 6 февраля в ресторане произошла именно между работниками "Беркута" и ГАИ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН менеджер ресторана Мирослав ЧУЧКА, в прокуратуру вызывали смену официантов, работавшую 6 февраля. Официанты засвидетельствовали, и их показания зафиксированы на видео, что гражданин Л., принимавший участие в драке, отдыхал вместе с работниками „Беркута", и что драка происходила именно между работниками милиции.

По словам работника ресторана, “хотя областная милиция и заявила о том, что проведено соответствующее расследование, но в ходе этого „объективного" расследование стражи порядка не опросили ни одного работника ресторана, где произошла драка”.

М.ЧУЧКА сообщил, что работники ресторана давали показания представителям комиссии Министерства внутренних дел, которая прибыла в Ужгород 15 февраля для выяснения обстоятельств этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря городского председателя Ужгорода Олега ПОДЕБРИЯ, 6 февраля в ресторане "Деца у нотаря" группа работников "Беркута" численностью 20 человек проводила банкет. В этом же заведении отдыхали работники закарпатской ГАИ, которые провожали своих кировоградских коллег. По невыясненным причинам между работниками правоохранительных органов завязалась драка. Работники ГАИ вызвали подмогу. В свою очередь, "Беркут" вызвал свой дежурный наряд, который также приехал и включился в драку.

Дальше по телефонному звонку гражданина Л. в ресторан прибыли незнакомцы с бейсбольными битами. Последними на место драки приехали представители спецподразделения "Сокол".

15 февраля начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ отрицал факт драки между сотрудниками ГАИ и «Беркута» в одном из ресторанов Ужгорода.

По его словам, 6 февраля сотрудники Закарпатской ГАИ и бойцы спецподразделения «Беркут» провожали своих кировоградских коллег, которые почти месяц работали в Закарпатье. В какой-то момент в здание зашел ранее судимый мужчина и, увидев сотрудника «Беркута», который когда-то его задерживал, пытался завязать с ним драку. Учитывая такое течение событий, работники МВД, которые в то время не исполняли служебных обязанностей, вызвали наряд милиции. Услышав об этом, посетитель заведения «вызвал своих ребят с битами». Впрочем, и его, и лиц, которых он позвал «на помощь», задержала милиция, рассказал начальник ГАИ.