Проведает ли Александра Николаенко Рудьковского в СИЗО

12:57, 18 февраля 2008
Общество
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Мисс Украина-Вселенная прилетела с мужем

Александра Николаенко и Дональд Трамп
Как сообщал УНИАН, в Киев  прилетела Александра Николаенко - президент национального конкурса "мисс Украина Вселенная-2008" со своим американским мужем-миллиардером Филом Раффином.

Благотворительный визит Александры Николаенко в киевскую школу-интернат  №15 журналисты использовали как повод расспросить о ее отношениях с Николаем Рудьковским. Однако бывшая "Мисс Украина-Вселенная" демонстративно игнорировала  вопросы вроде тех, летала ли она с экс-министром в Париж и проведает ли она Николая Рудьковского в СИЗО. Александра Николаенко  заявила, что 21 февраля проведет пресс-конференцию в УНИАН  и удовлетворит любопытство прессы.

В киевской школе-интернате №15 Александра Николаенко  вручила 35 ученикам  именные сертификаты, которые подтверждают открытие депозитных накопительных  счетов в "Автозазбанке" с первичным балансом десять тысяч гривен под шестнадцать процентов годовых. Этими средствами дети смогут воспользоваться после достижения совершеннолетия, или в случае необходимости - на лечение.

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