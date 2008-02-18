Проведает ли Александра Николаенко Рудьковского в СИЗО

Как сообщал УНИАН , в Киев прилетела Александра Николаенко - президент национального конкурса "мисс Украина Вселенная-2008" со своим американским мужем-миллиардером Филом Раффином.

Благотворительный визит Александры Николаенко в киевскую школу-интернат №15 журналисты использовали как повод расспросить о ее отношениях с Николаем Рудьковским. Однако бывшая "Мисс Украина-Вселенная" демонстративно игнорировала вопросы вроде тех, летала ли она с экс-министром в Париж и проведает ли она Николая Рудьковского в СИЗО. Александра Николаенко заявила, что 21 февраля проведет пресс-конференцию в УНИАН и удовлетворит любопытство прессы.

В киевской школе-интернате №15 Александра Николаенко вручила 35 ученикам именные сертификаты, которые подтверждают открытие депозитных накопительных счетов в "Автозазбанке" с первичным балансом десять тысяч гривен под шестнадцать процентов годовых. Этими средствами дети смогут воспользоваться после достижения совершеннолетия, или в случае необходимости - на лечение.