Еще одна смерть на шахте им. Засядько

12:43, 17 февраля 2008
Общество
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Врачи не успели...

На шахте им. Засядько в Донецке скончался горнорабочий.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 11.00 16 февраля на шахте им. Засядько внезапно стало плохо 55-летнему горнорабочему.

Смерть шахтера наступила до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы. Причина смерти горняка устанавливается.

 

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