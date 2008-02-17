Еще одна смерть на шахте им. Засядько
12:43, 17 февраля 2008Общество
929 0
Врачи не успели...
На шахте им. Засядько в Донецке скончался горнорабочий.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 11.00 16 февраля на шахте им. Засядько внезапно стало плохо 55-летнему горнорабочему.
Смерть шахтера наступила до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы. Причина смерти горняка устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter