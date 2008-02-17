Черновецкому понадобился новый Генплан Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что стратегической задачей столичной мэрии является совершенствование Генерального плана строительства в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мэр выразил убеждение, что экспертами будет отобран лучший проект, который будет учитывать передовой международный опыт. По его словам, отсутствие Генерального плана было главной ошибкой предыдущей городской власти.

«Генеральный план Киева будет создан исключительно в интересах киевлян с учетом передового международного опыта. Сейчас мы разрабатываем стратегию, по которой будет развиваться столица Украины. И в этой стратегии гармонично будут совмещаться исторический центр с памятниками архитектуры и динамически развивающийся европейский современный город. Для этого нам необходим мировой опыт, поэтому я распорядился разработать условия международного конкурса корректирования Генерального плана строительства в Киеве», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра Киева, генеральные планы строительства почти всех городов Украины, принятые еще в советское время, уже не соответствуют современным требованиям. И Киев здесь должен показать пример всей стране, добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Нам необходимо комплексно решить вопросы сохранения исторического центра Киева, строительства новых жилых массивов и объектов социальной инфраструктуры. Важной задачей является также развитие транспортной инфраструктуры, потому что уже сейчас на столичных автодорогах чувствуется значительная перегрузка. Поэтому мы будем использовать передовой международный опыт для того, чтобы Киев получил усовершенствованный Генплан строительства для своего развития в ближайшие годы», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.