Девять граждан задекларировали доходы свыше 1 млн. гривен на Сумщине

В Сумской области по итогам 2007 года доход в сумме более 1 миллиона гривен задекларировали девять граждан. В 2006 г. на Сумщине было зарегистрировано 7 миллионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственной налоговой администрации в Сумской области Николай ИВАЩЕНКО.

По словам Н.ИВАЩЕНКО, двое из девяти задекларировали доходы, полученные от продажи акций, и заплатили 36 тыс. грн. налогов с доходов физических лиц, еще один человек задекларировал доход от продажи недвижимости и сдачи недвижимости в аренду, заплатив 37 тыс. грн. налога с доходов.

Пятеро задекларировали доходы более 1 млн. гривен, полученные от продажи облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Минфином. Эти доходы, согласно законодательству, не подлежат налогообложению. Одна декларация была подана к сведению, так как один житель области получил доход от продажи недвижимости.