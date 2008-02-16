Совершено вооруженное нападение на АЗС

Двое неизвестные совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию, расположенную в поселке Рогань, близ Харькова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, нападение состоялось ночью 15 февраля. Нападающие были в масках и камуфляжной одежде, вооруженные охотничьим ружьем и пистолетом.

Неизвестные злоумышленники под угрозой применения оружия завладели деньгами в сумме около 7 тыс. грн. После совершения разбойного нападения они исчезли с места происшествия. Никто из работников АЗС не пострадал.

По этому факту областная милиция возбудила уголовное дело.