Разделение на бандеровцев и москалей – от бедности

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» экс-руководитель штаба Партии регионов Борис Колесников рассказал, как избежать разделения страны.

Комментируя обвинения в том, что восток чрезмерно русифицирован, Колесников заметил: «А мы считаем, что запад неукраинский, потому что он сильно ангажирован не самыми успешными странами – такими как Польша!». Но, по словам Колесникова, «ключи к успеху в любом случае лежат в экономическом росте». «Страна очень политизирована. Вот эти настроения, что там бандеровцы, а тут москали, – от бедности. А политики, особенно конца 90-х, этим воспользовались. Сегодня это уже послевкусие. Нет четко сформированной украинской мечты. Нужно выстроить приоритеты – благополучие всего общества. Из одной семьи – небедной и получается Украина – успешная. И разговоры о бандеровцах-москалях отойдут на второй план», – сказал «Профилю» Колесников.