ГАИ представила свою версию драки в ужгородском ресторане

Начальник Государственного Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ отрицает драку между сотрудниками ГАИ и «Беркута» в одном из ресторанов Ужгорода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Начальник ГАИ отметил, что распространенная в СМИ информация об этом инциденте «несколько не соответствует действительности».

«Драки между работниками ГАИ и «Беркутом» не было», – сказал С.КОЛОМИЕЦ.

По его словам, 6 февраля сотрудники Закарпатской ГАИ и бойцы спецподразделения «Беркут» провожали своих кировоградских коллег, которые почти месяц работали в Закарпатье. В какой-то момент в помещение вошел ранее судимый гражданин и, увидев сотрудника «Беркута», который когда-то его задержал, попытался завязать с ним драку. Учитывая такое течение событий, работники МВД, которые на то время не исполняли служебных обязанностей, вызвали наряд милиции. Услышав об этом, посетитель заведения «вызвал своих ребят с битами». Впрочем, и его, и лиц, которых он позвал «на помощь», задержала милиция», – рассказал начальник ГАИ.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Ужгорода Сергей РАТУШНЯК на пресс-конференции 14 февраля заявил, что 6 февраля более 100 работников ГАИ и «Беркута» устроили драку в одном из ресторанов города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь городского председателя Олег ПОДЕБРИЙ, 6 февраля 2008 года в ужгородском ресторане "Деца у нотаря" группа работников "Беркута" численностью 20 человек проводила банкет. В этом же заведении отдыхали работники закарпатской ГАИ, которые провожали своих кировоградских коллег.

По не установленным причинам между работниками правоохранительных органов завязалась драка. И стражи порядка вышли "вияснять отношения" во двор ресторана.

Работники ГАИ вызвали подмогу, и к ресторану прибыли их коллеги. В свою очередь, "Беркут" вызвал свой дежурный наряд и других работников, которые также приехали и включились в драку.

Далее по звонку гражданина Украины Л., который также принимал участие в банкете с работниками "Беркута", к ресторану прибыли незнакомцы с бейсбольными битами. Последними на место драки приехали представители спецподразделения "Сокол".

В драке серьезно пострадал один из стражей порядка, остальные получили легкие травмы и за помощью не обращались.

Версию мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА читайте тут