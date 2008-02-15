В НАТО говорят, что украинцы не имеют четкого представления об альянсе

В Украине стоит провести мощную информационную кампанию, чтобы рассказать населению о преимуществах присоединения к плану действий относительно членства в НАТО. Такую мысль в интервью «Немецкой волне» выразил начальник Оборонного колледжа НАТО в Риме, генерал-лейтенант Марк Ванкирсбилк.

Украинцам не хватает достоверной информации о Северно-Атлантическом альянсе, убежден начальник Оборонного колледжа НАТО. По его мнению, заангажированное отношение к альянсу вызывает споры в украинском парламенте и неоднозначную реакцию населения даже при упоминании слова НАТО. „В Украине не имеют четкого представления об этой организации, что НАТО это не организация, которая что-то навязывает, а наоборот, - это организация, которая развивает и поддерживает демократию, где страны-члены придерживаются своего суверенитета и одновременно сотрудничают. Это сотрудничество помогает достичь реформ в политической и экономической сферах“, - говорит Марк Ванкирсбилк. По его словам, украинские власти должны сами разобраться насколько „глубоко“ они хотят сотрудничать с альянсом и только тогда проводить референдум относительно членства в НАТО. Однако, по словам Ванкирсбилка, этому должна предшествовать большая разъяснительная кампания