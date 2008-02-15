Украинцы слились в массовом поцелуе (фото)

Вчера поздно вечером в Киеве, Львове и Днепропетровске была предпринята попытка установить всеукраинский рекорд самого массового поцелуя, пишет "Коммерсантъ-Украина". Прежний рекорд принадлежит Луганску – там 14 сентября 2002 года одновременно слились в поцелуе 2745 пар. В столице на Контрактовой площади пришедших поцеловаться разогревали певицы Ани Лорак и Lama. Возле палаток для регистрации пар стояли очереди, отстояв в которых пары называли свои фамилии и взамен получали красные шарфики. Как сообщил один из организаторов, "в принципе, после регистрации можно ехать домой". Впрочем, рассчитывать на новый шарфик могли не все присутствующие. Две подружки, которые в сторонке подпевали Lama, на вопрос, почему они не регистрируются, ответили:

– У нас нет мальчиков. Мы придумали сказать, что мы лесбиянки и тоже хотим целоваться. Но нам ответили, что регистрируют только гетеросексуальные пары.

Фото Александра Синицы/УНИАН