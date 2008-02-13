Осужден капитан милиции, убивший человека в ходе «дознания»

В Крыму капитану милиции, который убил человека в ходе «дознания», назначено наказание в виде 8 с половиной лет лишения свободы. Кроме того, милиционер, который занимал должность участкового инспектора, лишен звания, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Суд посчитал достаточными собранные прокуратурой Центрального района Симферополя доказательства вины работника органов внутренних дел в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжелое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особенного мучения, и что привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - идет речь в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года в Симферополе на территории частного домовладения участковый инспектор Симферопольского райотдела милиции на протяжении двух часов мучил жертву. Милиционеру было недостаточно признания рабочего в совершении кражи, он хотел с помощью наручников и палки «научить» «подозреваемого» не красть. От результатов «воспитательно-исправительной работы» мужчина умер на месте.