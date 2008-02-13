Из-за нехватки газа горячей воды в Тернополе пока не будет

В Тернополе со вчерашнего вечера прекращено централизованное снабжение горячей водой.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный инженер КП “Тернопольгортеплокоммунэнерго” Станислав КОНОПЛЯНИК, обусловлено это ограничением поставок газа.

“При потребности в 500 тыс. кубов газа в день мы сейчас получает ориентировочно 300 тыс. кубов. Этого хватает, чтобы продолжать отопительный сезон, но обеспечить город горячей водой мы уже не можем”, - сообщил С.КОНОПЛЯНИК.

Когда возобновится централизованное снабжение горячей водой он прогнозировать не взялся. “Это может быть завтра, а может и не быть. Все зависит, что решат в Киеве, какое решение примет НАК “Нафтогаз”. Все будет зависеть, на каких условиях нам продолжат поставки газа и в каких временных рамках будут требовать погасить долги”, - сказал С.КОНОПЛЯНИК. По его словам, долг потребителей перед КП “Тернопольгортеплокоммунэнерго” составляет около 15 млн. грн., коммунальщики же газопоставщикам должны ориентировочно 13 млн. грн. Он отметил, что его предприятие сможет погасить долги летом, как это делало ежегодно, однако не известно, отметил С.КОНОПЛЯНИК, пойдут ли газопоставщики на уступки в этот раз.

В КП “Тернопольгортеплокоммунэнерго” отметили, что проблема прекращения снабжения теплой водой не затронула больницы и детсады, поскольку они имеют свои котельные.