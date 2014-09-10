Украина отметила 120-летие со дня рождения Довженко

Как сообщили в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью Черниговского облсовета, празднование было скромным, но многолюдным - в Сосницу прибыли представители районов области, творческой интеллигенции, учреждений и организаций, деятели киноискусства Украины.

Участники мероприятий возложили цветы к памятнику Довженко. В начале церемонии в исполнении капеллы бандуристов им О.Вересая и народного любительского фольклорного коллектива "Криница" прозвучал Государственный Гимн Украины.

Выступая на торжествах, председатель областного совета Николай Зверев отметил, что Довженко является уникальной фигурой украинской культуры ХХ века, классиком мирового кинематографа.

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"В это нелегкое время мы должны отвечать на все вызовы и угрозы, всячески способствовать единству украинской нации, консолидации общества вокруг утверждения суверенного независимого, европейского государства, как это и делал в свое время Александр Петрович, любил свой народ, занимался его судьбой, и верил в светлое его будущее", - сказал Зверев.

Гости осмотрели выставочные комплексы любителей народно-прикладного искусства - "А над Сосницким краем вышиванка цветет", "Волшебная лоза", "Цветы - Довженко", экспозицию краеведческого музея.

На территории мемориальной усадьбы состоялось действо с участием артистов и вокальной группы академического ансамбля песни и танца "Сиверские клейноды" областного филармонического центра фестивалей и концертных программ. В литературном музее состоялось спецгашение маркированного художественного конверта посвященного 120-летию со дня рождения Александра Довженко, а в кинозале музея демонстрировались тематические фильмы для участников и гостей праздника.

Справка УНИАН: Александр Довженко (1894, Сосница Черниговской области-1956, Москва) - украинский и советский писатель, кинорежиссер, кинодраматург, художник, классик мирового кинематографа. 10 сентября - день рождения Александра Довженко - отмечается в Украине как День кино.