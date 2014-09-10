В Днепропетровске задержан джип с арсеналом оружия (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, на улице Запорожское шоссе в Днепропетровске наряд ДПС осуществлял надзор за дорожным движением. Около 10.00 внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «Mitsubishi Pajero» с иностранным номерным знаком на желтом фоне.

За рулем внедорожника был 34-летний житель Днепропетровска.

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Читайте такжеВ Днепропетровске задержали бывшего милиционера, который работал на террористовК тому же, во время проверки транспортного средства по базам ГАИ сотрудники ДПС установили, что «Mitsubishi Pajero» находится на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу милиции.

Для установления всех обстоятельств происшествия мужчину и внедорожник доставили в Жовтневый райотдел милиции.