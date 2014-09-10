Лето продолжается: завтра в Украине потеплеет до +28

11 сентября после небольшого похолодания на западе и востоке температура воздуха снова повысится и составит, как и везде в Украине, +20+28 градусов. Ночью воздух будет свежим, +9 +14, на юге до +20 градусов.

В большинстве областей ожидается малооблачная сухая погода. Однако на крайнем западе, в Крыму, Приазовье, местами в центральных областях, в южной части и на Киевщине возможны небольшие дожди и грозы, сообщает opogode.ua.

В западной части ночью пройдут дожди с грозами, днем осадки вероятны лишь на Закарпатье и Волыни. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +21+27 градусов.

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В северных областях увеличится облачность, в Житомирской и Киевской областях местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +10+16, днем +21+27 градусов.

В центральных областях существенных дождей не предвидится, только в Винницкой и Кировоградской областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12+17, днем +22+28 градусов.

На востоке Украины - в основном сухо, только в Приазовье местами небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью +12+17, днем +22+28 градусов.

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В южной части - без существенных осадков, лишь местами пройдут отдельные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15+20, днем +23+29 градусов.

В Киеве увеличится облачность, возможен местами небольшой дождь. Температура воздуха +24+26 градусов.

Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.