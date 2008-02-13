Кабмин утвердил условия приватизации Одесского припортового завода

Кабинет министров Украины утвердил условия приватизации Одесского припортового завода своим распоряжением №261-Р от 11 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК.

Она отметила, что вчера вечером получила данное распоряжение и сегодня пришла на заседание Кабмина, поскольку этот вопрос был внесен в повестку дня.

«Судя по всему, вопрос уже снят с повестки дня. Вероятно, решение было принято путем опроса. Но в этом ничего страшного нет», - заявила В.СЕМЕНЮК, продемонстрировав журналистам распоряжение об утверждении условий конкурса по ОПЗ.

Она сообщила, что сегодня на 11.00 запланировано заседание комиссии в Фонде госимущества, где будет утвержден текст объявления об условиях конкурса, и оно будет опубликовано завтра.

В.СЕМЕНЮК не принимала сегодня участия в заседании Кабинета министров, объяснив это тем, что она не является членом Кабмина и имеет право, а не обязанность присутствовать на его заседаниях.

В.СЕМЕНЮК отправилась в Фонд госимущества на заседание комиссии, поскольку других вопросов, касающихся ФГИУ, в повестке дня заседания Кабмина нет.

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров одобрил условия приватизации Одесского припортового завода. По словам заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, начальная стоимость объекта составит 3 млрд. грн. Говоря об условиях, он отметил, что основная концепция осталась неизменной, однако ужесточены условия контроля за перевалкой. Он отметил, что завод будет продан вместе с перевалочным комплексом, но "без трубы" (аммиакопровода).

ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Уставный фонд предприятия - 798 млн. 544 тыс. грн.