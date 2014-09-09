Фильм "Поводырь" выдвинут от Украины на премию "Оскар"

Об этом говорится в сообщении Асоциации продюсеров Украины.

Украинский Оскаровский комитет 9 сентября выбрал фильм «Поводырь, или у цветов есть глаза» режиссера Олеся Санина, который будет представлять Украину в 2014 году на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Фильм на иностранном языке», говорится в сообщении. Читайте такжеУкраинский фильм "Племя" продолжает собирать награды на международных фестивалях

Полнометражный художественный фильм «Поводырь, или у цветов есть глаза» снят кинокомпанией «Пронто фильм» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В основе сюжета фильма — путешествие по Советской Украине американского мальчика Питера и украинского слепого музыканта Ивана Кочерги. События фильма происходят в начале 1930-х годов в СССР в драматические времена индустриализации, коллективизации, голодомора и уничтожения интеллигенции.

Украинский Оскаровский комитет с 1 до 29 августа проводил прием заявок на участие в отборе фильма-номинанта от Украины на премию «Оскар» в номинации «Фильм на иностранном языке» Американской академии кинематографических искусств и наук (Лос-Анджелес, США) и принял к рассмотрению три фильма. Это фильмы «Племя»режиссера Мирослава Слабошпицкого, «Поводырь, или у цветов есть глаза»режиссера Олеся Санина и «Трубач» режиссера Анатолия Матешко, сообщает Ассоциация продюсеров Украины.