Тимошенко обещает уменьшить «достижение» Януковича вдвое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что уровень инфляции за 2008 год не превысит 9,6-9,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Инфляция должна быть значительно снижена, предыдущее правительство завершило год с инфляцией почти 17%. Мы говорим о том, что этот год мы должны, как бы ни было тяжело, с какой бы негативной базой мы ни начинали, завершить год на уровне не выше 10%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, значительное сокращение инфляции сможет стать мощным сигналом стабилизации всех экономических процессов, происходящих сегодня в Украине.

«Наше правительство способно уменьшить инфляцию почти в два раза по сравнению с прошлым годом, и мы будем пытаться это делать. Для этого нам необходима согласованная, профессиональная, четкая работа всех ветвей власти и, безусловно, сотрудничество правительства с Национальным банком для того, чтобы мы имели возможность выполнять эти прогнозные показатели», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.