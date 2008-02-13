У Тимошенко не знают, когда будет устранено РосУкрЭнерго

Украина и Россия не определили время отказа от посреднических услуг "РосУкрЭнерго" при поставке природного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Насколько мне известно, до сих пор неизвестно, когда посредник будет устранен и с какого времени он уйдет с рынка», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр напомнил, что накануне была достигнута договоренность о создании совместных предприятий при участии НАК «Нафтогаз Украины» и российского ОАО «Газпром» на паритетных началах.

«Это соответствует украинским интересам», - убежден Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на переговорах в Москве, которые проводили Президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, стороны договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет созданное на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

По словам О.ДУБИНЫ, 14 февраля будут подписаны первые документы по созданию совместных предприятий «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Кроме того, президенты Украины и России договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Ранее «Газпром» заявил, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа достиг уже 1,5 млрд. долл.