В Киеве подготовили к отправке в зону АТО 10 автомобилей скорой помощи

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

“Нам поступает очень много просьб из зоны АТО относительно автомобилей скорой помощи. На востоке не хватает скорых, чтобы оказать первую помощь, перевезти раненных ребят в госпиталь. 5 машин, которые Киев нашел, мы привели в надлежащее состояние, своими силами отремонтировали их и покрасили. Авто готовы для доукомплектации и отправки, еще 5 будут готовы на следующей неделе и доставлены в зону АТО нескольким батальонам. Мы надеемся, каждая из этих машин спасет не одну жизнь ребят, которые сегодня защищают Украину”, - отметил Кличко.Читайте также«Укроборонпром» до октября передаст военным первые бронированные «скорые» на базе БТР-4Е

Он также призвал волонтеров и всех неравнодушных киевлян помочь собрать деньги на доукомплектацию скорых необходимым медицинским оборудованием.

Кличко отметил, что киевская администрация по возможности помогает добровольческим батальонам и украинской армии. На прошлой неделе передали в зону АТО экскаваторы, КамАЗы, лекарства и медицинское оборудование.

“Только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть те вызовы, перед которыми оказалась Украина, и помочь нашим патриотам защищать независимость и целостность нашей страны”, - подчеркнул городской голова Киева.Читайте такжеВ зоне АТО не хватает бронированного транспорта для вывоза раненых - Минобороны

Контактный телефон для волонтеров и всех неравнодушных киевлян, которые могут помочь в доукомплектации автомобилей скорой помощи: (044) 202-74-71.