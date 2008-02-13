Мэр города Ривне умер по дороге в Германию

Во вторник, 12 февраля, в 21:36 в Польше умер мэр города Ривне Виктор Чайка, передает From-UA . Ему было 65 лет.

Жители города Ривне трижды избирали его мэром - в 1998, 2002, 2006 годах. В последнее время Виктор Чайка болел, ранее он перенес операцию на сердце. Вчера Виктор Чайка выехал в Германию, где должен был пройти очередной курс лечения. Он остановился в одной из польских гостиниц, чтобы переночевать, но состояние его здоровья резко ухудшилось.

Сегодня в горсовета Ривне состоится брифинг для СМИ по поводу смерти Виктора Чайки.