Газпром и Нафтогаз подпишут первые документы в четверг

В четверг, 14 февраля, будут подписаны первые документы по созданию совместных предприятий российского ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Об этом во вторник сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА по итогам переговоров с руководством ОАО «Газпром» в прямом эфире на «5 канале».

«На сегодняшний день мы вылетаем в Киев, чтобы подготовить первый платеж, который поручил провести Президент. И в четверг мы возвращаемся в «Газпром», чтобы подписать некоторые документы по совместной деятельности», - сказал он.

При этом глава «Нафтогаза» пояснил, что «это рабочие документы, которые позволят дальше «Нафтогазу» и «Газпрому» работать на прямых отношениях».

«Сегодняшнее решение – это выведение «Нафтогаза» и «Газпрома» на прямые отношения. Это диалог между двумя государственными компаниями… У нас убраны все вопросы», - заявил О.ДУБИНА.

Также глава «Нафтогаза» подтвердил, что совместные предприятия между «Нафтогазом» и «Газпромом» будут созданы на паритетной основе – 50 на 50. О.ДУБИНА пообещал, что все подробности он сообщит позже.

Как сообщал УНИАН, на переговорах в Москве, которые во вторник проводили Президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - глава НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА и глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет созданное на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

Как сказал А.МИЛЛЕР, "создается новая структура поставки импортируемого в Украину газа. Эта схема предполагает создание новой сбытовой компании по импорту газа на территорию Украины. Эта компания будет создана в процентном соотношении 50 на 50. 50% в этой компании получит напрямую компания "Газпром" и 50 других процентов получит компания НАК "Нафтогаз Украины". Также создается новая сбытовая компания для торговли газом на внутреннем рынке Украины. Эта компания будет создана также на паритетной основе: 50% этой компании напрямую получит компания "Газпром" и 50 других процентов получит компания НАК "Нафтогаз Украины", - добавил А.МИЛЛЕР.

Президенты Украины и России договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь.

Ранее «Газпром» заявил, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа достиг уже 1,5 млрд. долл.