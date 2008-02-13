В Севастополе обнаружили птичий грипп у перелетных птиц. Об этом сообщил начальник городского управления ветеринарной медицины Вадим ЗАРАПИН в телесюжете, подготовленном Отделом по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации специально для распространения на местных телеканалах.

Как передает корреспондент УНИАН, по его информации, 11 февраля текущего года ветеринарной службой города было отобрано 9 проб птиц (три трупа птицы было обнаружено в Балаклавский бухте, а также в бухтах Камышовая и на пляже „Омега”), которые были направлены в Крымскую республиканскую лабораторию ветеринарной медицины для исследования на высокопатогенный грипп птицы. „Сегодня мы получили позитивные результаты по всех 9 пробах, что свидетельствует о наличии вируса птичьего гриппа у дикой перелетной птицы”, - заявил начальник ветуправления.

В то же время В.ЗАРАПИН отметил, что „на сегодняшний день ситуация по данному заболеванию у домашней птицы стабильная, находится под контролем служб ветмедицины, ни одного случая заболевания домашней птицы на территории города Севастополя не зарегистрировано”. Начальник управления прибавил, что „в связи с выявлением данного вируса у дикой перелетной птицы, мы считаем, что существует реальная угроза возникновения данного заболевания у домашней птицы, и приняты определенные меры по контролю данной ситуации путем подворных обходов, клинических осмотров птицы и разъяснительной работы”.

Как также сообщил начальник управления, ограничительные мероприятия по реализации в торговой сети домашней птицы применяться не будут „в связи с тем, что домашняя птица на территории города Севастополя клинически здорова”.

По информации В.ЗАРАПИНА, проводятся все плановые мероприятия в соответствии с решением городской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 21 января этого года, в частности, вакцинация домашней птицы.

В.ЗАРАПИН также обратился к жителям города с призывом: „В связи с массовым накоплением дикой перелетной птицы в бухтах города избегать контакта с ней”.

Результаты исследования погибших перелетных птиц будут проверяться в Киеве.