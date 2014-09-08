Порошенко появился в Мариуполе с нашивкой "Укроп"

17:26, 08 сентября 2014
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко похвастался в Мариуполе нашивкой с надписью "Укроп".

укроп

"Укроп - это украинское сопротивление!", - говорится в сообщении на странице Порошенко в Twitter.

Справка: "Укроп" - обидное выражение, которым пророссийски настроенные граждане Украины, боевики и россияне, называют патриотов Украины, поддерживающих действия украинской власти и евроинтеграционный курс страны.

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