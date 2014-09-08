Порошенко появился в Мариуполе с нашивкой "Укроп"
17:26, 08 сентября 2014Общество
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Президент Украины Петр Порошенко похвастался в Мариуполе нашивкой с надписью "Укроп".
Порошенко расшифровал понятие "укроп"/ Фото: Twitter Порошенко
"Укроп - это украинское сопротивление!", - говорится в сообщении на странице Порошенко в Twitter.
Справка: "Укроп" - обидное выражение, которым пророссийски настроенные граждане Украины, боевики и россияне, называют патриотов Украины, поддерживающих действия украинской власти и евроинтеграционный курс страны.
УКРОП - это украинский сопротивление! pic.twitter.com/ynSeOqiEBp
- Петр Порошенко (@poroshenko) Сентябрь 8, 2014
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