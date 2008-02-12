RosUkrEnergo пока будет оставаться посредником при поставках газа в Украину. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА по итогам переговоров с руководством ОАО «Газпром» в прямом эфире на «5 канале».

«Есть решение по заключению с RosUkrEnergo с 1 января (2008 года) договора на поставку газа по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров, потому что тогда могут возникнуть проблемы по закрытию объемов газа и в России, и в Украине», - сказал он.

При этом глава НАК «Нафтогаз Украины» добавил: «На какой срок – я не знаю, мы это проговорим и с «Газпромом», и с правительством».

Как сообщал УНИАН, на сегодняшних переговорах в Москве, которые проводили Президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - глава НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА и глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет созданное на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

Как сказал А.МИЛЛЕР, "создается новая структура поставки импортируемого в Украину газа. Эта схема предполагает создание новой сбытовой компании по импорту газа на территорию Украины. Эта компания будет создана в процентном соотношении 50 на 50. 50% в этой компании получит напрямую компания "Газпром" и 50 других процентов получит компания НАК "Нафтогаз Украины". Также создается новая сбытовая компания для торговли газом на внутреннем рынке Украины. Эта компания будет создана также на паритетной основе: 50% этой компании напрямую получит компания "Газпром" и 50 других процентов получит компания НАК "Нафтогаз Украины", - добавил А.МИЛЛЕР.