В Запорожье добровольцы копают рвы для обороны города

Активисты растянулись на несколько километров, покрыв рвами огромную территорию, написал на своей странице в соцсети пресс-секретарь председателя Запорожской областной госадминистрации Андрей Рыбальченко.

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"Количество и настроения людей говорят сами за себя. Мало кто верит в перемирие с теми, кто издевается даже над мертвыми. Вывод прост: кто бы не захотел войти в этот город - он непременно должен уметь умирать при разных обстоятельствах в большом количестве", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь также сообщил в комментариях, что рвы, которые копают активисты при поддержке техники, создают на месте будущего установление более серьезных оборонительных инженерных сооружений.