Выходные будут теплыми и солнечными

Температура воздуха не изменится и достигнет днем +20+28 градусов, на юге до +30 градусов. Ночью будет прохладно, +7+14 градусов, на юге до +20 градусов.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +7+13, днем +20+26 градусов.

В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +7+14, днем +20+26 градусов.

В центральных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27 градусов.

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На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12+17, днем +22+27 градусов.

В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +14+20, днем +25+30 градусов.

В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+11, днем +21+24 градуса.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге и востоке местами порывы до 15-20 м/с.