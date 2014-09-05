Выходные будут теплыми и солнечными
В течение субботы-воскресенья в Украине удержится влияние антициклона, области высокого атмосферного давления. Поэтому осадков в большинстве областей не предвидится.
Температура воздуха не изменится и достигнет днем +20+28 градусов, на юге до +30 градусов. Ночью будет прохладно, +7+14 градусов, на юге до +20 градусов.
Об этом пишет сайт opogode.
В западной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +7+13, днем +20+26 градусов.
В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +7+14, днем +20+26 градусов.
В центральных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27 градусов.
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На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12+17, днем +22+27 градусов.
В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +14+20, днем +25+30 градусов.
В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+11, днем +21+24 градуса.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге и востоке местами порывы до 15-20 м/с.