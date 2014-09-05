В Сумах "заминировали" здание ОГА

Как сообщили УНИАН в ОСО управления МВД Украины в Сумской области, сообщение о якобы «минировании» админздания поступило от неизвестного в дежурную часть Сумского горотдела милиции полдень.

Как отмечает ССО, из здания, где расположена ОГА, а также областной и городской советы, эвакуировано около 300 человек.

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