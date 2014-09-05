В Сумах "заминировали" здание ОГА
14:25, 05 сентября 2014Общество
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В Сумах неизвестный сообщил о минировании здания Сумской областной государственной администрации.
Неизвестный сообщил о минировании здания ОГА / wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в ОСО управления МВД Украины в Сумской области, сообщение о якобы «минировании» админздания поступило от неизвестного в дежурную часть Сумского горотдела милиции полдень.
Как отмечает ССО, из здания, где расположена ОГА, а также областной и городской советы, эвакуировано около 300 человек.
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