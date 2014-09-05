Церкви Днепропетровщины внедряют в зоне АТО капелланство

Капелланство предусматривает наличие в каждом батальоне военного священника. Должность приравнивается к заместителю командира полка или батальона, сообщают в пресс-службе местной ОГА.

Как пишет "Сегодня", такой священник, или капеллан, отвечает за моральное и психологическое состояние солдат, решает различные конфликтные вопросы в коллективе. В его функции также входит богослужения среди военнослужащих. Причем капелланы при необходимости также могут оказывать первую медицинскую помощь.

Сейчас некоторые батальоны в зоне АТО уже имеют своих капелланов. Совет христианских церквей продолжает развитие этого движения и инициирует узаконивание капелланства на государственном уровне.

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«Капеллан - это и священнослужитель, и психолог, и медицинский работник. Он может оказывать первую медицинскую помощь, сопровождать раненых. Капелланы помогают военным в зоне АТО преодолеть психологические травмы, пережить сложную ситуацию и решить возможные внутренние конфликты», - отметил в ходе брифинга председатель общественной организации «Украинское капеланство» Валерий Труфанов.

Также в Совете христианских церквей сообщили, что волонтеры церквей обеспечивают раненых воинов АТО и переселенцев продуктами питания, лекарствами и одеждой.