В "ДНР" ищут добровольцев через объявления (фото)

17:59, 04 сентября 2014
Общество
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В захваченных боевиками из так называемой "Донецкой народной республики" городах появились объявления, по которым ищут людей, знакомых с военной техникой.

novosti.dn.ua

Об этом пишет издание "Новости Донбасса".

В частности, жителей Донецкой области призывают вступать в "Русскую православную армию".

Читайте такжеРоссийская партия отправила боевикам на Донбассе книги в качестве гуманитарки "Срочно требуются механики-водители, наводчики-операторы боевых машин БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2", – говорится тексте объявления.

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