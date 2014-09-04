Путин хочет остановить модернизацию Украины - историк

Об этом историк Ярослав Грицак рассказал в интервью журналу Новое время.

"Нам нужно перейти от стратегии улитки к стратегии лягушки - сильно подпрыгнуть, чтобы попасть на другую траекторию. Эволюция в Украине не работает - я утверждаю это, как историк, который специализируется на Восточной Европе XIX-XX веков. Этот принцип сформулировал известный экономист и историк Александр Горшенкрон, который утверждал, что отсталые страны Восточной Европы могут стать развитыми, только сделав прыжок. Любое медленное развитие приволит к стагнации и загниванию .Это абсолютно про Украину", - считает Грицак.

Историк сравнил Украину с улиткой, которая медленно двигается в неизвестном направлении, колеблясь между Востоком и Западом.

"Наши элиты 23 года избегали принятия важных решений, боясь потерять власть. И боялись не зря - те, кто начнет менять страну, не будут популярны в первые три-пять лет - посмотрите на Михаила Саакашвили. Через 50 лет ему будут ставить памятники", - считает историк. Читайте такжеСоциолог: В истории не бывает фатальности - на смену Путину может прийти либерал

Он уверен, что Украине нужно действовать радикально - реформы будут вначале болезненными, но "выведут Украину на нужную орбиту".

"План Путина состоит в том, чтобы остановить процесс модернизации Украины. так что нам придется воевать и проводить реформы одновременно. Это и есть прыжок лягушки", - считает Грицак.

По его мнению, Россия может себе позволить консервацию режима, поскольку имеет запасы нефти и газа.

"Империи тяжело модернизируются. В метафоре о лягушке империя - это динозавр, который слишком тяжел для прыжка", - рассказал историк.

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