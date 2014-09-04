Власти Тернополя передают батальону «Січ» два БТРа из парка Славы
Тернопольский городской совет принял решение передать два бронетранспортера, который стояли как экспонаты в парке Славы, батальону спецназначения «Січ».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение принял горисполком.
Городской председатель Сергей Надал отметил, что с соответствующей просьбой передать военную технику военным обратился командир батальона «Січ».
Отремонтировать предоставленные БТР и БРДМ, а также установить на них необходимое вооружение, в батальоне взялись самостоятельно.
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После передачи двух бронетранспортеров, в парке Славы останутся лишь танк и пушка. Как и БТР и БРДМ они разрисованы цветами, таким образом тернопольские дети выступили против демилитаризации города в 2012 году.
Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года по случаю Дня защиты детей в парке Славы дети разрисовали всю военную технику цветами, колосками и яркими цветными узорами. Все рисунки сохранились до сих пор.