У Еханурова открестились от уссурийских тигров

В Министерстве обороны заявляют, что не имеют отношения к найденным сегодня в Киеве уссурийским тиграм, поскольку территория военного городка, где обнаружили животных, сдана в аренду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Минобороны.

В частности, говорится в сообщении, раньше на этой территории была расположена воинская часть, а затем ее сдали в аренду ООО «Стройавтосервис».

В соответствии с соглашением, арендатор несет полную ответственность за территорию. «Предприятие, где были обнаружены тигры, несет полную ответственность за территорию, которая арендуется», отметили в пресс-службе.

Также пресс-служба Минобороны отмечает, что предприятие платит за аренду своевременно, а последняя проверка, которая проводилась летом, нарушений условий договора не обнаружила.

Как сообщал УНИАН, два уссурийских тигра были обнаружены государственными инспекторами Управления ветеринарной медицины в г. Киеве и прокуратурой столицы на территории воинской части №227 Дарницкого района Киева (ул. Бориспольская, 27), которую арендует общество «Стройавтосервис».

По словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, владельца тигров и их клинического состояния установлено не было, а условия содержания животных не могут гарантировать безопасность окружающим.

Специалисты Управления ветеринарной медицины г. Киева и Киевского зоопарка, а также представители милиции, Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА изучают ситуацию.

В ЦОС ГУ МЧС в г. Киеве УНИАН сообщили, что прямой информации относительно тигров у них нет и за помощью никто не обращался – иначе службы МЧС выехали бы на место.

По данным КГГА, Киевский зоопарк готов принять тигров на период карантина до дальнейшего определения их судьбы.