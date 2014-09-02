В Винницкой ОГА ищут взрывчатку
15:37, 02 сентября 2014Общество
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Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр помещения Винницкой облгосадминистрации из-за сообщения о заминировании.
В Виннице ищут взрывчатку / vinnitsaok.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время из здания эвакуировано около 200 человек. На место происшествия прибыли пожарные автомобили и кареты скорой помощи, а сотрудники милиции оцепили помещение и проводят его осмотр.
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