Умер бывший председатель Волынской ОГА Борис Климчук

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, Климчук умер в Германии, где проходил курс лечения от тяжелой болезни.

В пресс-службе сообщают, что родился бывший губернатор Волыни 18 марта 1951 года в селе Волошки Ковельского района Волынской области. Закончил Харьковский государственный университет по специальности преподаватель географии и Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. С июня 1992 по апрель 1998 находился на посту председателя Волынского областного совета.

Читайте такжеПрезидент уволил губернатора Волыни КлимчукаС февраля 2004 по март 2008 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике. С апреля 2008 по апрель 2010 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.

Климчук дважды возглавлял Волынскую ОГА: с июля 1995 года по июнь 2002 года, и с марта 2010 года по февраль 2014 года.

Во время акций протеста в начале 2014 года написал заявление об увольнении. Свою отставку мотивировал исполнением гражданского долга ради сохранения мира и недопущения усиления акций протеста.