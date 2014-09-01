В первую неделю сентября продолжится лето

В ближайшие сутки антициклон обусловит в Украине теплую и сухую погоду, сообщает ТСН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь ночью в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, на побережье морей местами 17-20 градусов; днем 23-28 градусов, в южной части до 31 градуса.

В Киеве – без осадков, температура ночью 13-15 градусов, днем 25-27 градусов. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 1 сентября самая высокая температура была 33,2 градуса в 1892 году, а самая низкая - 6,5 градуса - в 1924 году.

До 4-5 сентября днем воздух прогреется до +25—28 градусов, на юге страны даже до +31. Но вечером постепенно похолодает до +12—15. Осадков не ожидается, пишет "Сегодня".

Метеосайты обещают теплую и сухую погоду на первые две недели сентября практически везде, лишь в Закарпатье и западных регионах 6-8 сентября возможны небольшие дожди с грозами. Днем температура в эти дни ожидается не ниже +20, ночью +8-10, без нередких в это время сентябрьских заморозков.