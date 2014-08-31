В Херсоне горожане разогнали митинг сепаратистов

В Херсоне горожане разогнали митинг, организованный местными пророссийскими организациями. Патриоты объяснили, что хотят избежать донбасского сценария в родном крае, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В центре города собрались около полусотни митингующих. Тематика их протестных плакатов была достаточно широка - от войны до повышения коммунальных тарифов. Узнав, что акцию организовал известный в Херсоне своими сепаратистскими высказываниями председатель пророссийской организации КОБ Сергей Кириченко, на площадь пришли и оппоненты. Они оттеснили сторонников "русского мира", забрали транспаранты и плакаты, выбросили их на свалку и подожгли. Участникам пророссийской акции патриоты кричали: "Позор!" и "Чемодан, вокзал, Россия!".

"Благодаря таким митингам пришел Путлер на нашу землю. В Донецке и Луганске умирают тысячи людей именно благодаря тому, что их звали. Если они думают, что они будут звать их в Херсон и они придут, мы, патриоты, не позволим. Вышли простые люди. Разной партийной принадлежности и простые беспартийные граждане. И они их прогнали. Мы будем их прогонять. У нас тут все патриоты, Херсон - это украинский город", - прокомментировала событие жительница Херсона Римма Бороненко.

Читайте такжеВ Херсонской области пограничники отбили нападение диверсантов из оккупированного КрымаВследствие незначительных столкновений пострадал организатор митинга Сергей Кириченко. Получив травму, он ушел домой. По словам херсонских самооборонцев, после столкновений значительная часть митингующих сели в автобус и уехали. Об этом автобусе самооборона предупредила дежурных милиционеров и активистов на Цюрупинском блокпосте на выезде из Херсона. Там протестующих и задержали.

В автобусе сидело 30 жителей Запорожья, которые признались, что ездили в Херсон митинговать. Как они заверили - за деньги.